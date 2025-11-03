Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

CPI Rilis Data Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan, Investasi EBT Perlu Digenjot

Senin, 03 November 2025 – 16:52 WIB
CPI Rilis Data Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan, Investasi EBT Perlu Digenjot - JPNN.COM
Climate Policy Initiative (CPI) merilis pembaruan Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Climate Policy Initiative (CPI) merilis pembaruan Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia.

Inisiatif ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai investasi di sektor energi Indonesia.

Data terbaru dari dasbor tersebut mengungkapkan sektor ketenagalistrikan Indonesia telah menerima total investasi sebesar USD 38,02 miliar selama periode 2019 hingga 2023.

Baca Juga:

Ini berarti rata-rata investasi tahunan mencapai USD 7,6 miliar.

Meskipun angka ini terbilang signifikan, CPI menekankan jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target iklim nasional Indonesia pada tahun 2030.

Menurut perhitungan CPI, Indonesia membutuhkan investasi tahunan sebesar 19,4 miliar dolar AS untuk mencapai target iklim yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Angka investasi saat ini hanya mencakup kurang dari setengah dari kebutuhan tersebut.

Temuan ini menyoroti adanya peluang besar untuk mengarahkan pembiayaan secara lebih strategis ke sektor energi baru terbarukan (EBT) dan infrastruktur pendukung.

Climate Policy Initiative (CPI) merilis pembaruan Dasbor Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   energi  sektor ketenagalistrikan  CPI  transisi energi  EBT  investasi 
BERITA ENERGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp