Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

CPNS 2026: Ada Informasi dari Purbaya, Anak SMA Perlu Tahu

Sabtu, 15 November 2025 – 13:45 WIB
CPNS 2026: Ada Informasi dari Purbaya, Anak SMA Perlu Tahu - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 di Kementerian Keuangan akan terbuka untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dan sekolah menengah atas (SMA).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan seleksi CPNS pada tahun depan difokuskan pada sekolah kedinasan lantaran Kemenkeu sebelumnya telah membuka jalur umum.

Pada rekrutmen jalur umum, Kemenkeu membuka lowongan untuk 1.113 pekerja.

Baca Juga:

Sementara itu, pada pembukaan CPNS nanti, Kemenkeu berencana menyerap 279 pekerja lulusan STAN.

Adapun untuk lulusan SMA, Kemenkeu bakal membuka lowongan untuk 300 pekerja.

Serapan tenaga kerja lulusan SMA ini nantinya bakal ditugaskan untuk menjadi petugas lapangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Baca Juga:

“Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” ujar Purbaya, Jumat (14/11).

Purbaya pun menuturkan, rekrutmen CPNS pada tahun depan akan dilakukan secara hibrida.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan seleksi CPNS 2026 difokuskan pada...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  CPNS 2026  lulusan SMA  PKN STAN  CPNS  Purbaya Yudhi Sadewa  Kemenkeu  CPNS Kemenkeu 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp