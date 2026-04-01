CPNS 2026, Pemprov Kalsel Usulkan Ratusan Formasi

jpnn.com - BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel menghimpun hampir 700 usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Usulan formasi tersebut akan diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran MenPAN-RB terkait pengusulan formasi CPNS 2026.

“Saat ini sudah hampir 700 formasi yang masuk dalam sistem dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses inventarisasi yang terus berjalan,” kata Kepala BKD Kalsel Noryadi di Banjarbaru, Selasa (31/3).

Dia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan proses penginputan dan finalisasi data kebutuhan formasi dari masing-masing SKPD.

“Kami telah menerima surat edaran dari Menteri PAN-RB dan saat ini sedang dalam proses pengusulan formasi CPNS 2026. Seluruh SKPD sudah kami minta untuk menginput kebutuhan formasi ke dalam sistem,” ungkapnya.

Setelah seluruh data terkumpul, BKD akan melaporkan hasilnya kepada gubernur Kalimantan Selatan serta berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel terkait kesiapan anggaran.

Noryadi mengatakan bahwa pengadaan CPNS tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan formasi, tetapi juga kemampuan keuangan daerah, termasuk untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Noryadi juga mengingatkan bahwa batas akhir pengajuan formasi sesuai SE MenPAN-RB ialah 31 Maret 2026. Apabila melewati tenggat waktu tersebut, instansi berpotensi tidak mendapatkan alokasi formasi CPNS.