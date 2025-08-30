Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cremonese 3 vs 2 Sassuolo: Tim Emil Audero Sukses Kalahkah Klub Bang Jay

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 23:14 WIB
Kapten Timnas Jay Idzes resmi bergabung klub Serie A Sassuolo. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Duel sesama pemain Timnas Indonesia tersaji di Liga Italia Serie A 2025/2026. Emil Audero yang membela Cremonese berhadapan dengan Jay Idzes bersama Sassuolo.

Pertandingan berlangsung di Giovanni Zini Stadium pada pekan kedua Serie A, Jumat 29 Agustus 2025. Laga ini jadi debut Idzes bersama Sassuolo, sementara Audero tampil sebagai starter di bawah mistar gawang Cremonese.

Sassuolo harus mengakui keunggulan tuan rumah Cremonese dengan skor 2-3.

Cremonese sempat unggul lebih dulu melalui Filippo Terracciano menit 37 dan Franco Vazquez menit 39. Sassuolo membalas lewat Andrea Pinamonti (63') dan Domenico Berardi (73').

Namun, Manuel De Luca menjadi penentu kemenangan Cremonese lewat gol di masa injury time (90+3').

Bagi Jay Idzes, yang berduet dengan bek Bosnia Tarik Muharemovic di lini belakang, hasil ini menjadi debut pahit. Sassuolo kini terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin dari dua laga, setelah sebelumnya juga kalah 0-2 dari Napoli.

Seusai laga, Emil Audero meluapkan kegembiraannya lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu 30 Agustus 2025.

"Di jalan yang benar, pantang menyerah sampai akhir," tulis Emil.

Duel sesama pemain Timnas Indonesia kini sudah tersaji di Liga Italia. Jay Idzes berhadapan dengan Emil Audero

