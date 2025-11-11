Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cristiano Ronaldo Bakal Pensiun dari Sepak Bola 1 atau 2 Tahun Lagi

Selasa, 11 November 2025 – 20:20 WIB
Cristiano Ronaldo Bakal Pensiun dari Sepak Bola 1 atau 2 Tahun Lagi
Selebrasi Cristiano Ronaldo saat berseragam Al Nassr. Foto: X/@Cristiano

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo mengklarifikasi maksud dari pernyataan sebelumnya soal rencana pensiun dari sepak bola profesional.

Setelah mengisyaratkan akan gantung sepatu “dalam waktu dekat”, Ronaldo menegaskan lini masa untuk pernyataan itu adalah satu sampai dua tahun lagi.

“Saya akan pensiun dalam satu atau dua tahun. Ya, saya tidak melihatnya akan jauh lebih lama dari itu,” kata Ronaldo seperti dikutip The Business Times pada Selasa.

Pesepak bola yang mencetak lebih dari 950 gol sepanjang kariernnya itu, memulai perjalanan profesionalnya bersama Sporting CP pada 2002 saat berusia belasan tahun.

Dalam wawancara terbarunya, dia mengaku ingin segera merampungkan karier agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga.

Meski telah menginjak usia 40 tahun, ambisi Ronaldo belum selesai. Pada Juni 2025, dia memperpanjang kontrak bersama Al-Nassr hingga 2027.

Ronaldo juga masih mengincar satu target besar yang belum pernah diraihnya: trofi Piala Dunia.

Saat Portugal yang hampir memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, Ronaldo menyebut turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu akan menjadi panggung terakhirnya dalam ajang sepak bola paling bergengsi itu.

Megabintang asal Portugal Cristiano Ronaldo menegaskan akan pensiun dari sepak bola profesional satu atau dua tahun lagi.

