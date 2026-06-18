Cristiano Ronaldo Gagal Cetak Gol Lawan Kongo, Pelatih Portugal Beri Pembelaan

Kamis, 18 Juni 2026 – 12:22 WIB

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Cristiano Ronaldo kembali gagal mencetak gol saat Portugal ditahan Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Tampil penuh selama 90 menit, dia hanya mampu melepaskan tiga tembakan, tanpa mengarah ke gawang satu pun.

Catatan tersebut membuat Ronaldo kini melewati lima laga Piala Dunia secara beruntun tanpa gol

Namun, pelatih Portugal, Roberto Martinez menegaskan hasil mengecewakan tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh ketajaman Ronaldo yang sedang mandek.

Dia menolak keras jika kegagalan Portugal meraih kemenangan dibebankan kepada penyerang berusia 41 tahun tersebut.

"Tidak masuk akal mengeluarkan pencetak gol terbaik di sepak bola dunia dalam pertandingan ketika Anda membutuhkan gol," ungkap Martinez seusai pertandingan dikutip dari ESPN.

Menurut pelatih asal Spanyol itu, masalah utama Portugal muncul setelah gagal memanfaatkan keunggulan cepat lewat gol Joao Neves pada menit keenam.

Alih-alih terus menekan untuk mencari gol tambahan, Portugal malah kehilangan agresivitas dan membiarkan Kongo berkembang.