Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cristiano Ronaldo: Kemenangan Ini untuk Kami, Diogo Jota, dan Rakyat Portugal

Jumat, 03 Juli 2026 – 15:00 WIB
Cristiano Ronaldo: Kemenangan Ini untuk Kami, Diogo Jota, dan Rakyat Portugal - JPNN.COM
Kapten Timnas Portugal Cristiano Ronaldo. Foto: ANTARA/AFP/Patricia De Melo Moreira

jpnn.com - JAKARTA - Portugal mengalahkan Kroasia 2-1 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan spesial untuk tim, mendiang Diogo Jota, dan rakyat Portugal.

“Kami menang untuk kami, Diogo (Jota) dan Portugal!!! Ayo maju!!!” tulis Cristiano Ronaldo dalam akun resminya di media sosial sesuai pertandingan melawan Kroasia, yang dipantau di Jakarta.

Baca Juga:

Bagi Ronaldo, kemenangan tersebut tidak hanya untuk tim dan rakyat Portugal, namun juga penghargaan untuk sosok yang spesial, yaitu Diogo Jota, pemain reguler di skuad Selecao das Quinas.

Jota tewas dalam kecelakaan mobil di Spanyol pada 3 Juli 2025.

Sebelum kepergiannya, Jota yang berusia 28 tahun saat meninggal, telah menjadi salah satu andalan skuad Portugal.

Baca Juga:

Penyerang tersebut mencatat 14 gol dalam 49 pertandingan untuk Portugal.

Menjelang pertandingan melawan Kroasia, gambar Jota ditampilkan di salah satu layar di BMO Field, Toronto Amerika Serikat, saat lagu kebangsaan Portugal diperdengarkan.

Cristiano Ronaldo menegaskan kemenangan atas Krosia itu tidak hanya untuk tim dan rakyat Portugal, tetapi juga mendiang Diogo Jota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cristiano Ronaldo  Portugal  Diogo Jota  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Portugal vs Kroasia 
BERITA CRISTIANO RONALDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp