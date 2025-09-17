Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Crowding Out

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 17 September 2025 – 07:03 WIB
Crowding Out - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kini seharusnya saya bertanya kepada para direktur bank pemerintah. Juga bank swasta: "Maukah bank Anda melakukan langkah yang seirama dengan semangat Presiden Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi delapan persen?".

Saya sudah bisa menduga jawaban Anda: "bersedia".

Akan tetapi saya juga sudah menduga: jawaban seperti itu belum tentu tulus. Itu jawaban politis diplomatis. Jawaban di hati kecil Anda akan sangat berbeda. Berkisar antara "wait and see dulu" sampai "emangnya pemerintah bisa lakukan apa kalau bank kami mengalami kesulitan".

Para direksi bank itu sebenarnya sudah tahu apa keinginan menteri keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa: mesin ekonomi swasta harus hidup. Peran pemerintah itu kecil sekali: hanya 10 persen.

Itu berarti bank harus lebih banyak menyalurkan kredit ke dunia usaha.

Menkeu Sri Mulyani sebenarnya juga sudah tahu itu. Dia sudah mengingatkan. "Jangan sampai terjadi crowding out," katanyi. Beberapa kali.

Sri Mulyani adalah menteri keuangan yang sejati: pelit bicara. Maka dia tidak merinci apa yang dia maksud dengan "crowding out". Dia tidak mau menuding siapa saja pelakunya.

Maka saya yang mencoba menduga-duga. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang praktis dimonopoli oleh BUMN.

Sri Mulyani adalah menteri keuangan yang sejati: pelit bicara. Maka dia tidak merinci apa yang dia maksud dengan 'crowding out'.

