JPNN.com - Daerah

CSR PIK 2 Bantu Koperasi Merah Putih, Warga Tegalangus dan Tanjung Pasir Dapat Sembako Terjangkau

Selasa, 28 April 2026 – 14:37 WIB
CSR PIK 2 Bantu Koperasi Merah Putih, Warga Tegalangus dan Tanjung Pasir Dapat Sembako Terjangkau - JPNN.COM
Perwakilan Koperasi Merah Putih Tegalangus dan Tanjung Pasir Supriyadi. Foto: source for JPNN

jpnn.com - KABUPATEN TANGERANG - Masyarakat di Tegalangus dan Tanjung Pasir mulai merasakan manfaat keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya.

Kopdes Merah Putih menjadi salah satu sarana warga untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Perwakilan Koperasi Merah Putih Tegalangus dan Tanjung Pasir Supriyadi mengatakan bahwa koperasi tersebut baru berjalan hampir tiga bulan. Namun, jumlah anggotanya sudah mencapai lebih dari 200 orang.

“Alhamdulillah dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, hampir tiga bulan berjalan kami sudah beranggotakan kurang lebih 200 lebih,” kata Supriyadi.

Menurut Supriyadi, masyarakat cukup antusias karena koperasi menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan warung sekitar.

Kondisi itu membuat warga merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan harian.

“Mereka antusias dengan keberadaan koperasi ini karena harga cukup terjangkau dan pastinya lebih murah daripada belanja di warung-warung,” ujarnya.

Supriyadi menyebut koperasi saat ini masih menyediakan sembako. Meski cakupannya belum luas, ia menilai program tersebut sudah memberi dampak positif terhadap ekonomi warga.

Ia ingin kerja sama antara masyarakat desa, koperasi, dan PIK 2 terus terjalin agar manfaatnya makin luas.

