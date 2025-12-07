Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Cuaca Buruk Hambat Pencarian 3 Korban Longsor di Arjasari Bandung

Minggu, 07 Desember 2025 – 12:12 WIB
Petugas melakukan pencarian terhadap tiga orang korban yang masih tertimbun longsor di wilayah RT 06/09, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Sabtu (6/12/2025). Foto: Dok. Kantor SAR Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Hari ketiga pascabencana tanah longsor di Kampung Condong, Desa Margaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, petugas masih melakukan pencarian terhadap tiga warga yang diduga tertimbun.

Ketiganya tertimbun saat tanah longsor menerjang wilayah Arjasari pada Jumat (5/12/2025) petang.

Salah satu relawan dari tim pencarian, Ripan (35 tahun) mengatakan, pihaknya terkendala cuaca dan potensi pergerakan tanah di area pencarian.

Selain itu, area longsor yang merupakan perkebunan dan sawah dengan kontur miring di kaki gunung longsoran pun menjadi tantangan lainnya.

“Alat berat sudah ada, tapi belum memungkinkan menggunakannya. Secara manual juga agak susah karena tanahnya masih bergerak," kata Ripan, Minggu (7/12).

Menurutnya, pencarian dibagi menjadi dua titik, yaitu di area tempat tinggal Aisyah dan Citra yang merupakan nenek dan cucu, serta di sisi lain, dekat sungai kecil, tempat terakhir kali keberadaan Alfa diketahui.

Ripan menyebut, tim sempat menyisir dua titik tersebut, tetapi belum ditemukan tanda-tanda keberadaan ketiganya.

“Masih Wallahu Alam, di mana dan gimananya mereka," ujarnya.

Pencarian tiga warga yang hilang akibat longsor di Arjasari masih berlangsung. Cuaca buruk dan pergerakan tanah menyulitkan tim menemukan para korban.

