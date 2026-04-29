Cuaca Ekstrem Bisa Bikin Umur Baterai Kendaraan Listrik Cepat Menurun, Waspadalah

jpnn.com, JAKARTA - Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah beberapa terakhir berdampak pada umur pakai kendaraan listrik (EV).

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengungkapkan suhu lingkungan di atas 35 derajat Celsius dapat mempercepat proses degradasi baterai.

“Reaksi kimia di dalam baterai berlangsung lebih cepat pada suhu tinggi, sehingga lebih cepat menurun," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (29/4).

Dia menjelaskan bahwa kapasitas baterai yang menurun dapat menyebabkan jarak tempuh kendaraan berkurang hingga 10 sampai 30 persen, proses pengisian daya menjadi lebih lambat, serta umur pakai baterai berpotensi lebih pendek sekitar 8 sampai 30 persen.

Oleh karena itu, dia mengingatkan agar para pengguna kendaraan listrik melakukan perawatan insentif.

Adapun langkah paling efektif yang dapat dilakukan antara lain mengaktifkan fitur preconditioning sebelum berkendara, memarkir kendaraan di tempat teduh atau garasi, serta menghindari paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama.

Selain itu, pengguna juga disarankan menjaga tingkat daya baterai (state of charge/SoC) di kisaran 20 hingga 80 persen serta menghindari penggunaan pengisian cepat (fast charging) saat suhu lingkungan sedang tinggi.

Pemeriksaan rutin terhadap sistem pendingin baterai, termasuk cairan pendingin (coolant) dan sensor suhu, juga menjadi hal penting untuk menjaga performa optimal.