Cuaca Ekstrem di Binjai, 13 Rumah Warga Rusak

jpnn.com - MEDAN - Cuaca ekstrem melanda Kota Binjai, Sumatera Utara. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumut yang diterima di Medan, Rabu (22/4), menyebutkan cuaca ekstrem tersebut diakibatkan angin kencang serta hujan deras.

Pusdalops PB Sumut mencatat sedikitnya 13 rumah rusak akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Binjai tersebut.

Pusdalops mendata 13 rumah yang mengalami kerusakan tersebut tersebar di Kelurahan Bhakti Karya dan Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan.

Kelurahan Bhakti Karya tercatat wilayah yang paling terdampak dengan 11 rumah mengalami kerusakan. Adapun Kelurahan Tanah Merah hanya tercatat dua rumah mengalami kerusakan ringan.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima dari Pusdalops Sumut.

"Berdasarkan laporan yang diterima tidak ada pengungsi, korban luka maupun korban meninggal dunia," kata dia.

Sri mengatakan bahwa berbagai upaya penanganan atas bencana tersebut telah dilakukan oleh sejumlah pemangku kebijakan terkait.

Selain itu, BPBD Sumut juga melakukan koordinasi dalam hal penanganan bencana di lokasi terdampak.