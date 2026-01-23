Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Ekstrem di Jakarta, Pramono Perpanjang Modifikasi Cuaca

Jumat, 23 Januari 2026 – 16:33 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan puncak hujan terjadi pada 18 Januari dengan intensitas mencapai 267 milimeter per hari.. Ilustrasi Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026.

Hal itu lantaran curah hujan ekstrem yang melanda Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan puncak hujan terjadi pada 18 Januari dengan intensitas mencapai 267 milimeter per hari.

Menurut dia angka tersebut tergolong sangat tinggi dan jarang terjadi di Jakarta.

“Puncaknya tanggal 18, 267 milimeter per hari. Itu tinggi sekali, Jakarta rasanya jarang mengalami kondisi seperti ini,” kata Pramono, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/1).

Awalnya, OMC direncanakan hanya berlangsung hingga 23 Januari.

Namun, berdasarkan rekomendasi BMKG dan kondisi cuaca ekstrem, Pemprov DKI memutuskan untuk memperpanjang operasi tersebut.

Pramono menuturkan setiap hari Pemprov DKI menerbangkan minimal tiga pesawat untuk OMC, dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan hingga 30 hari ke depan.

