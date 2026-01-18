Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Cuaca Ekstrem di Jakarta, Transjakarta Alihkan Sejumlah Layanan

Minggu, 18 Januari 2026 – 12:50 WIB
Transjakarta. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT TransJakarta menginformasikan bahwa sejumlah layanan terganggu pada Minggu (18/1).

Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan hal itu lantaran cuaca ekstrem dan genangan air di beberapa titik.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ucap Ayu dalam keterangannya. Untuk itu, Transjakarta melakukan penyesuaian operasional sebagai berikut:

Rute terdampak genangan:

Berhenti/belum beroperasi:

BRT: Koridor 2, 2A, 7F, 12, dan 14.

Mikrotrans: JAK.01, JAK.05, JAK.10, JAK.110A, JAK.112, JAK.113, JAK.115, JAK.117, JAK.118, JAK.120, JAK.13, JAK.15, JAK.24, JAK.27, JAK.29, JAK.33, JAK.52, JAK.59, JAK.60, JAK.61, JAK.76, JAK.77, JAK.78A, JAK.78B, JAK.79, JAK.80, JAK.87.

Non-BRT/Rusun: 12A, 12B, 12C, 12P, 14A, 14B, 1A, 1W, 2B, 3B, 3C, 3D, 3E, 9F.

Pihak Transjakarta mengatakan bahwa pengalihan rute layanan lantaran cuaca ekstrem dan genangan di beberapa titik.

