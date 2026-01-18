Cuaca Ekstrem di Puncak, Pengendara Harus Waspada saat Kabut Tebal

jpnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat mengamati cuaca ekstrem dengan kabut tebal masih kerap melanda kawasan Puncak, sehingga harus diwaspadai pengendara yang melintas karena jarak pandang terhalang, terutama setelah hujan deras.

Kasatlantas Polres Cianjur AKP Hardian Andrianto mengatakan cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Cianjur juga dapat memicu terjadinya bencana alam banjir, longsor, dan pohon tumbang.

Dia menyebut sejak tiga hari terakhir kabut tebal menyelimuti jalur utama Puncak mulai pagi hingga petang, terutama setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau pengendara menyalakan lampu utama dan menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

"Kabut tebal terjadi sejak pagi hingga petang harus diwaspadai pengendara yang melintas, nyalakan lampu utama dan jaga jarak aman antarkendaraan, patuhi aturan lalulintas dan anjuran petugas," katanya.

Dia menjelaskan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara, sejumlah papan peringatan ditambah di sepanjang titik rawan termasuk rawan bencana alam, seperti longsor dan pohon tumbang di Jalur Puncak-Cipanas, Cipanas-Cianjur dan Bandung-Cianjur.

Selama cuaca ekstrem melanda Cianjur, pihaknya menyiagakan petugas dengan alat bantu termasuk alat bermesin sebagai upaya antisipasi dan penanganan cepat ketika terjadi bencana termasuk pohon tumbang.

"Kami membekali petugas dengan alat bantu penanganan bencana mulai dari cangkul, sekop, dan mesin pemotong atau gergaji mesin, sehingga penanganan cepat dapat dilakukan ketika terjadi bencana termasuk pohon tumbang yang memutus jalur," tuturnya.