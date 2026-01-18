Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Cuaca Ekstrem di Puncak, Pengendara Harus Waspada saat Kabut Tebal

Minggu, 18 Januari 2026 – 20:45 WIB
Cuaca Ekstrem di Puncak, Pengendara Harus Waspada saat Kabut Tebal - JPNN.COM
Kabut tebal menyelimuti sepanjang jalur Puncak-Cianjur, Jawa Barat, sehingga jarak pandang pengendara menjadi pendek terutama setelah hujan turun deras. ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat mengamati cuaca ekstrem dengan kabut tebal masih kerap melanda kawasan Puncak, sehingga harus diwaspadai pengendara yang melintas karena jarak pandang terhalang, terutama setelah hujan deras.

Kasatlantas Polres Cianjur AKP Hardian Andrianto mengatakan cuaca ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Cianjur juga dapat memicu terjadinya bencana alam banjir, longsor, dan pohon tumbang.

Dia menyebut sejak tiga hari terakhir kabut tebal menyelimuti jalur utama Puncak mulai pagi hingga petang, terutama setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut.

Baca Juga:

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau pengendara menyalakan lampu utama dan menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

"Kabut tebal terjadi sejak pagi hingga petang harus diwaspadai pengendara yang melintas, nyalakan lampu utama dan jaga jarak aman antarkendaraan, patuhi aturan lalulintas dan anjuran petugas," katanya.

Dia menjelaskan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara, sejumlah papan peringatan ditambah di sepanjang titik rawan termasuk rawan bencana alam, seperti longsor dan pohon tumbang di Jalur Puncak-Cipanas, Cipanas-Cianjur dan Bandung-Cianjur.

Baca Juga:

Selama cuaca ekstrem melanda Cianjur, pihaknya menyiagakan petugas dengan alat bantu termasuk alat bermesin sebagai upaya antisipasi dan penanganan cepat ketika terjadi bencana termasuk pohon tumbang.

"Kami membekali petugas dengan alat bantu penanganan bencana mulai dari cangkul, sekop, dan mesin pemotong atau gergaji mesin, sehingga penanganan cepat dapat dilakukan ketika terjadi bencana termasuk pohon tumbang yang memutus jalur," tuturnya.

Polres Cianjur mengimbau pengendara mewaspadai kabut tebal di kawasan Puncak, Jawa Barat ketiga cuaca ekstrem melanda kawasan itu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Puncak  Bogor  Cianjur  Kabut Tebal  Cuaca Ekstrem  Polres Cianjur 
BERITA PUNCAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp