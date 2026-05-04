JPNN.com - Daerah

Cuaca Ekstrem-Hujan Deras di Bogor Akibatkan Longsor Beruntun

Senin, 04 Mei 2026 – 21:58 WIB
Petugas BPBD melakukan penanganan di lokasi longsor Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2016). ANTARA/HO-BPBD Kota Bogor

jpnn.com, BOGOR - Tanah longsor di Kota Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan kerusakan rumah hingga memaksa warga mengungsi, Senin.

Bencana itu setelah cuaca ekstrem dan hujan deras selama dua hari.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan intensitas hujan yang tinggi menjadi faktor utama pemicu kejadian, diperparah kondisi tanah labil dan gerusan aliran sungai di sejumlah titik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat sedikitnya 12 kejadian bencana dalam rentang Minggu (3/5) hingga Senin (4/5), didominasi peristiwa tanah longsor yang tersebar di berbagai kecamatan.

“Curah hujan tinggi menjadi pemicu utama, ditambah kondisi tanah yang labil serta erosi di bantaran sungai,” ujar Dimas.

Salah satu peristiwa terjadi di Kelurahan Sukasari, Bogor Timur, dengan longsoran setinggi 30 meter yang berdampak pada lima rumah warga.

Seorang warga dilaporkan mengalami luka di bagian kepala dan punggung akibat tertimpa material longsor.

Longsor juga terjadi di wilayah Pasir Kuda, Bogor Barat, yang menimpa rumah warga hingga penghuni terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir terjadi longsor susulan.

