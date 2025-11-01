Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Diminta Lakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor

Sabtu, 01 November 2025 – 13:35 WIB
Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Diminta Lakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor - JPNN.COM
Warga menggendong anaknya saat menerobos banjir di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025). FOTO: ANTARA/Sulthony Hasanuddin/nym.

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didesak segera mengantisipasi banjir dan tanah longsor dalam menghadapi cuaca ekstrem di Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike untuk menyikapi banjir yang melanda kota Jakarta belakangan ini.

Ia mengatakan selain persoalan saluran air yang kerap menjadi penyebab banjir, tanah longsor di wilayah tertentu juga perlu menjadi perhatian serius.

Baca Juga:

"Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan. Jika perlu, lakukan penopingan untuk mencegah pohon tumbang, karena saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang," kata Yuke dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Tak hanya itu, Pemprov DKI juga diminta untuk melakukan mitigasi bencana banjir untuk menekan jumlah warga yang terdampak banjir.

"Mitigasi banjir sangat penting, karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu, dikarenakan kondisi mendadak dan serentak, walaupun sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional," ujar Yuke.

Baca Juga:

Dia pun menyoroti potensi peningkatan debit air dari hulu saat musim hujan. Langkah pengerukan kali, pengecekan saluran, pengecekan turap, tanggul dan jembatan dinilainya harus segera dilakukan.

"Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai Pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan pada akhir tahun 2025 ini," ucap Yuke.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI didesak segera untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor dalam menghadapi cuaca ekstrem di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Banjir Jakarta  Cuaca Ekstrem  Jakarta 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp