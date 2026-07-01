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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini 1 Juli 2026, Hujan Mendominasi Mayoritas Kota Besar RI

Rabu, 01 Juli 2026 – 08:35 WIB
Cuaca Hari Ini 1 Juli 2026, Hujan Mendominasi Mayoritas Kota Besar RI - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini bahwa hujan dengan beragam intensitas berpotensi mengguyur sejumlah kota besar di Indonesia.

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjungpinang dan Tanjung

Selor," kata Prakirawan BMKG Puji Sibuea dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Rabu (1/7).

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Selain peringatan cuaca ekstrem tersebut, Puji menyebut potensi hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mendominasi sebagian besar wilayah Sumatra.

Curah hujan dengan intensitas yang sama juga berpeluang membasahi beberapa kota besar di Pulau Kalimantan, seperti Palangka Raya dan Samarinda.

Sementara itu, kondisi cuaca berawan diprakirakan akan menaungi wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin, diiringi potensi asap atau kabut di Bandar Lampung.

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Di kawasan timur Indonesia, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca yang berpotensi ekstrem.

"Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire," ujarnya.

BMKG menyampaikan prakiraan cuaca hari ini. Hujan beragam intensitas di mayoritas kota besar RI

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TAGS   Cuaca Hari Ini  BMKG  prakiraan cuaca  Hujan 
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