Cuaca Hari Ini 10 Mei, Hujan Lebat Berpotensi Mengguyur Sejumlah Wilayah

jpnn.com - JAKARTA - Update prakiraan cuaca hari ini Minggu 10 Mei 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

"Perlu diingatkan siap-siapkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan," kata Prakirawan BMKG Rizky dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Minggu (10/5).

Rizky menambahkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Untuk wilayah barat Indonesia, BMKG memprakirakan hujan disertai petir berpotensi terjadi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur Banda Aceh, Aceh; Medan, Sumatera Utara; dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Adapun hujan ringan diprakirakan terjadi di Pekanbaru, Riau; Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Pontianak, Kalimantan Barat; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Samarinda, Kalimantan Timur.

Rizky mengatakan BMKG juga memprakirakan kondisi berawan hingga berawan tebal terjadi di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung; Serang, Banten; Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Yogyakarta; dan Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, udara kabur berpotensi terjadi di Palembang, Sumatera Selatan.

Sementara itu, untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memperingatkan potensi hujan disertai petir di Nabire, Papua Tengah.

"Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Gorontalo; Mamuju, Sulawesi Barat; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ambon, Maluku; dan Merauke, Papua Selatan," ucapnya.