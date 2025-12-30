Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini 30 Desember, Hujan Ringan Mengguyur Mayoritas Kota Besar Indonesia

Selasa, 30 Desember 2025 – 08:35 WIB
Cuaca Hari Ini 30 Desember, Hujan Ringan Mengguyur Mayoritas Kota Besar Indonesia
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini (30/12).

BMKG memprakirakan hujan ringan mengguyur mayoritas kota besar Indonesia.

Prakirawan BMKG Miftah Ali menyampaikan bahwa Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

"Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di wilayah Aceh," katanya pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta

Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal di Yogyakarta dan Surabaya.

Sementara hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Serang dan Semarang.

"Kota Jakarta berpotensi hujan dengan intensitas sedang, serta waspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Bandung," ungkapnya.

Bergerak ke wilayah Kalimantan, Kota Palangka Raya diprakirakan hujan ringan.

BMKG menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Selasa 30 Desember. Hujan ringan berpotensi mengguyur mayoritas kota besar Indonesia.

