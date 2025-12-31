Cuaca Hari Ini 31 Desember: Hujan Ringan-Sedang Berpotensi Mengguyur Mayoritas Kota-Kota Besar

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur kota-kota besar di Indonesia hari ini Rabu 31 Desember 2025.

Dalam sistem peringatan dini cuaca BMKG, untuk wilayah Sumatra, kota-kota besar yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, yakni Aceh, Medan, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang.

“Pekanbaru dan Bandar Lampung diprakirakan hujan lebat disertai petir,” ujar Prakirawan BMKG Yuyun dalam siaran yang diikuti dari Jakarta.

Hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di Jakarta, Bandung, Semarang,Yogyakarta, dan Surabaya. Adapun Serang berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat.

Di Pulau Kalimantan, kota-kota seperti Pontianak, Palangka Raya, dan Banjarmasin, diprakirakan diguyur hujan lebat disertai kilat. Tanjung Selor dan Samarinda hanya hujan ringan hingga sedang. “Berbeda dengan Bali dan Mataram yang berpotensi diselimuti awan tebal. Sementara Kupang diprakirakan hujan ringan,” ujarnya.

Untuk di pulau Sulawesi, lanjutnya, hujan ringan hingga sedang hampir merata berpotensi terjadi di kota-kota besar, seperti Mamuju, Palu, Makassar, Kendari, Palu, Manado, dan Gorontalo.

Berpindah ke wilayah paling timur, kota-kota seperti Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Sementara, Jayapura dan Ternate diprakirakan berawan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pengelolaan informasi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu ke hilir merupakan pilar utama dalam manajemen risiko bencana hidrometeorologi. Informasi yang kuat dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung sistem peringatan dini, upaya mitigasi, hingga pengambilan keputusan kebencanaan yang efektif.