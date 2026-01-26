Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini: Berawan Tebal Hingga Hujan Ringan Mengguyur Kota Besar, Waspadalah

Senin, 26 Januari 2026 – 10:02 WIB
Cuaca Hari Ini: Berawan Tebal Hingga Hujan Ringan Mengguyur Kota Besar, Waspadalah - JPNN.COM
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar di wilayah Indonesia pada Senin (26/1). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar di wilayah Indonesia pada Senin (26/1).

Prakirawan cuaca BMKG Bintari Ayuningtyas mengatakan sebagian besar wilayah di RI mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal.

Indonesia bagian barat potensi tersebut berdada di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Pontianak, dan Samarinda.

Baca Juga:

"Sementara itu, Banda Aceh diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan," kata Bintari Ayuningtyas dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin.

Kemudian, katanya, untuk wilayah Indonesia bagian timur, BMKG memprakirakan cuaca berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Mamuju, Gorontalo, Ternate, Sorong, dan Nabire.

Sementara itu, Manado berpotensi mengalami cuaca cerah berawan.

Baca Juga:

Selain itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin, sedangkan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Serang.

BMKG juga mengingatkan potensi hujan petir di Merauke, serta hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar di wilayah Indonesia pada Senin (26/1).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca  Cuaca Hari Ini  BMKG  Hujan ringan  berawan tebal 
BERITA CUACA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp