JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini, BMKG Memprakirakan Hujan Mengguyur Mayoritas Daerah di Indonesia

Senin, 08 Desember 2025 – 08:53 WIB
Cuaca Hari Ini, BMKG Memprakirakan Hujan Mengguyur Mayoritas Daerah di Indonesia
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 8 Desember 2025.  BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas beragam, mulai ringan, sedang, hingga disertai petir, pada hari ini.

Dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal BMKG di Youtube, Senin pagi di Jakarta, Prakirawan BMKG Medayu Bestari menyampaikan bahwa beberapa daerah di Indonesia bagian barat maupun timur tercatat memiliki potensi hujan yang perlu diantisipasi masyarakat.

Medayu menyampaikan hujan disertai petir berpotensi terjadi di sejumlah kota, yakni Padang, Sumatera Barat; Jambi; Bengkulu; Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung; Bandar Lampung, Lampung; Semarang, Jawa Tengah; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Sementara di wilayah timur, potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara, serta Merauke, Papua Selatan," kata dia.

Berikutnya, ada pula potensi hujan dengan intensitas sedang yang diprakirakan turun di Tanjungpinang, Kepulauan Riau; serta di beberapa kota Indonesia timur, seperti Mamuju, Sulawesi Barat; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Lalu, untuk kategori hujan ringan, cuaca diprakirakan terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Palembang, Sumatera Selatan; Bandung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Hujan ringan juga berpotensi mengguyur Denpasar, Bali; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; Gorontalo; Manado, Sulawesi Utara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Nabire, Papua Tengah; Jayapura, Papua; serta Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Selain hujan, sejumlah kota juga diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal, seperti Banda Aceh, Aceh; Serang, Banten; Jakarta; Yogyakarta; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun udara kabur diperkirakan terjadi di Manokwari, Papua Barat.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta rutin memperbarui informasi cuaca melalui situs www.bmkg.go.id dan aplikasi Info BMKG.

Prakiraan cuaca hari ini Senin 8 Desember 2025, BMKG memprakirakan hujan mengguyur mayoritas daerah di Indonesia.

TAGS   Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca hari ini  BMKG  Hujan 
