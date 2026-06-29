Cuaca Hari Ini: BMKG Minta Masyarakat Riau Waspada

jpnn.com - PEKANBARU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memprakirakan sebagian besar wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Senin, 29 Juni 2026.

Masyarakat diminta agar mewaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah daerah.

Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru, Yudhistira M mengatakan pada pagi hari kondisi cuaca di Riau didominasi udara kabur hingga cerah berawan.

Berdasarkan pantauan radar cuaca, hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi.

“Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Namun hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir,” ujar Yudhistira.

Pada malam hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, serta Kota Pekanbaru.

Sementara itu, pada dini hari, hujan diprediksi meluas ke sejumlah daerah, meliputi Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.