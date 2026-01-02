Cuaca Hari Ini, Hujan Berpotensi Terjadi di Mayoritas Wilayah RI

Jumat, 02 Januari 2026 – 09:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Jumat 2 Januari 2026.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat disertai petir, berpotensi terjadi di mayoritas wilayah RI pada Jumat ini.

"Mayoritas wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Jumat, mulai dari hujan ringan hingga hujan lebat disertai petir," kata prakirawan BMKG Adelia dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau dari kanal YouTube BMKG di Jakarta, Jumat pagi.

Dia menyampaikan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta sebagian Kalimantan.

"Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di sebagian besar wilayah Sulawesi, Ternate, dan sebagian besar Papua," ungkapnya.

Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Bengkulu, Serang, dan Tanjung Selor.

Selain itu, ucapnya, hujan sedang juga berpotensi mengguyur Merauke, Papua Selatan.

BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah.