JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir Berpotensi Melanda Sejumlah Wilayah, Waspada

Selasa, 21 Oktober 2025 – 10:13 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada Selasa (21/10). Foto ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada Selasa (21/10).

Prakirawan Cuaca BMKG Satriana Roguna mengatakan mayoritas di sejumlah kota besar berpotensi mengalami hujan ringan.

Adapun wilayah tersebut seperti di Pulau Sumatera, awan tebal diperkirakan di wilayah Banda Aceh dan Padang, serta di Medan dan Pekanbaru diperkirakan terjadi hujan ringan.

Satriana mengingatkan akan adanya potensi hujan yang dapat sertai dengan petir untuk wilayah Tanjung Pinang.

Dia menyebutkan, awan tebal diperkirakan di wilayah Bengkulu dan Jambi, sedangkan untuk wilayah Palembang dan Pangkal Pinang diperkirakan terjadi hujan ringan.

"Waspada adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan petir untuk wilayah Bandar Lampung," katanya.

Di Pulau Jawa, diperkirakan terjadi hujan ringan untuk wilayah Jakarta, Serang, dan Semarang. Sedangkan untuk wilayah Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan terjadi hujan sedang.

Adapun untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Kupang, sedangkan untuk wilayah Denpasar diperkirakan terjadi hujan sedang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia pada Selasa (21/10).

