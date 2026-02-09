Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini, Hujan Lebat Melanda Sejumlah Wilayah RI

Senin, 09 Februari 2026 – 08:12 WIB
Cuaca Hari Ini, Hujan Lebat Melanda Sejumlah Wilayah RI - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Hujan lebat hingga sangat lebat melanda sejumlah wilayah Indonesia, Senin (9/2), berdasar prakiraan cuaca hari ini yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Prakirawan BMKG Selly Brilian menyampaikan potensi hujan lebat hingga sangat lebat itu diprakirakan terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, serta Papua Selatan.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan," kata Selly dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Senin (9/2).

Baca Juga:

Selly menyampaikan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di beberapa wilayah lainnya.

Untuk wilayah Indonesia bagian barat, BMKG memprakirakan hujan disertai petir berpotensi terjadi di Padang, Sumatera Barat; Bandar Lampung, Lampung; Yogyakarta; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; serta Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Adapun hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; serta Semarang, Jawa Tengah.

Baca Juga:

Selain itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Bengkulu; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; Jakarta; Samarinda, Kalimantan Timur; Palangka Raya, Kalimantan Tengah; serta Surabaya, Jawa Timur.

BMKG juga memprakirakan kondisi berawan tebal terjadi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau; Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung; serta Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara itu, wilayah Banda Aceh, Aceh, diprakirakan mengalami kondisi udara kabut.

Prakiraan cuaca hari ini Senin 9 Februari 2026, hujan lebat melanda sejumlah wilayah RI, sebagaimana laporan BMKG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca hari ini  BMKG  Hujan Lebat  berawan tebal 
BERITA CUACA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp