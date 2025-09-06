Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan Mengguyur Sebagian Besar Wilayah RI

Sabtu, 06 September 2025 – 07:45 WIB
Ilustrasi - Sejumlah karyawati menyeberangi jalan yang tergenang air di depan gedung perkantoran saat hujan ringan. ANTARA/Muhammad Adimaja/am

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu (6/9).

BMKG memprakirakan hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada hari ini.

Prakirawan BMKG Satriana Roguna menyampaikan bahwa di Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan berawan tebal untuk Kota Banda Aceh, sedangkan wilayah Padang dan Tanjungpinang diprakirakan hujan ringan.

"Kota Medan diprakirakan hujan dengan intensitas sedang, dan waspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Pekanbaru," katanya pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta, Sabtu (6/9)

Masih di Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Bandar Lampung, sedangkan Jambi dan Pangkalpinang hujan ringan.

"Waspadai hujan lebat yang dapat terjadi di Kota Bengkulu dan hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Palembang," ucap Satriana.

Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Yogyakarta dan Surabaya, serta hujan ringan untuk Kota Serang, Jakarta, Bandung, dan Semarang.

Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprakirakan cerah berawan untuk Kota Kupang, sedangkan wilayah Denpasar dan Mataram diprakirakan berawan tebal.

