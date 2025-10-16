Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Hari Ini, Hujan Sedang hingga Lebat Berpotensi Melanda Sejumlah Wilayah

Kamis, 16 Oktober 2025 – 08:10 WIB
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Kamis 16 Oktober 2025.

BMKG memperingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi hujan sedang hilang lebat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia.

Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan provinsi yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ialah Aceh, Medan, Padang, Jambi, Bangka Belitung, Bandar Lampung, Banten, Jawa Barat, Denpasar, Kupang, NTT, dan Papua Barat Daya.

Di samping itu, BMKG juga mengumumkan penyebab cuaca panas dengan suhu maksimum mencapai 37,6°C yang melanda berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. 

Kondisi tersebut disebabkan oleh kombinasi gerak semu matahari dan pengaruh Monsun Australia.

Kondisi ini diprakirakan masih akan berlanjut hingga akhir Oktober atau awal November 2025. 

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan penyebab utama suhu panas ini adalah posisi gerak semu matahari yang pada bulan Oktober berada di selatan ekuator.

Faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau Monsun Australia yang membawa massa udara kering dan hangat, sehingga pembentukan awan minim serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. 

Prakiraan cuaca hari ini, BMKG menyebut hujan sedang hingga lebat berpotensi melanda sejumlah wilayah Indonesia.

TAGS   prakiraan cuaca hari ini  Cuaca Hari Ini  BMKG  Awan Panas 
