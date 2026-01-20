Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Cuaca Jakarta Hari Ini 20 Januari, Pagi hingga Malam Beda Tipis

Selasa, 20 Januari 2026 – 05:14 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini 20 Januari, Pagi hingga Malam Beda Tipis - JPNN.COM
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Selasa 20 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - BMKG merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 20 Januari 2026.

Melalui laman resminya https://bmkg.go.id/, BMKG memerinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan.

Sedangkan cuaca di Kepulauan Seribu hari ini diperkirakan berawan tebal.

Baca Juga:

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan.

Adapun Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari, seluruh wartawan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan dan sedang.

Baca Juga:

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 28 derajat Celsius.

Memasuki siang hari, suhu udara di Jakarta mencapai 26 derajat hingga 28 Celsius.

Berikut informasi prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 20 Januari 2026, pagi sudah hujan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca Jakarta hari ini  prakiraan cuaca Jakarta hari ini  MBKG  Kepulauan Seribu 
BERITA CUACA JAKARTA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp