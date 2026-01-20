Cuaca Jakarta Hari Ini 20 Januari, Pagi hingga Malam Beda Tipis

jpnn.com - JAKARTA - BMKG merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa 20 Januari 2026.

Melalui laman resminya https://bmkg.go.id/, BMKG memerinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan.

Sedangkan cuaca di Kepulauan Seribu hari ini diperkirakan berawan tebal.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan ringan.

Adapun Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari, seluruh wartawan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan dan sedang.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 23 derajat hingga 28 derajat Celsius.

Memasuki siang hari, suhu udara di Jakarta mencapai 26 derajat hingga 28 Celsius.