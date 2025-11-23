Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Jakarta Hari Ini 23 November, Hujan Mengguyur Siang hingga Malam

Minggu, 23 November 2025 – 08:17 WIB
Arsip foto - Warga menggunakan payung dan jas hujan saat hujan lebat di pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Minggu (23/11).

BMKG memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga malam.

Informasi BMKG di akun Instagram dikutip di Jakarta, Minggu, menyebutkan, pada pagi hari, wilayah DKI yaitu Jakarta Barat, Timur, Pusat, Utara, dan Selatan, rerata berawan tebal, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diguyur hujan intensitas ringan.

Awan tebal yang menyelimuti langit Jakarta akan menjadi hujan dengan intensitas sedang pada siang harinya dan itu terjadi merata di seluruh DKI Jakarta.

Untuk sore harinya, Jakarta masih diguyur hujan intensitas sedang, kecuali Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprakirakan hujan ringan.

Hujan intensitas ringan masih bertahan di Jakarta hingga Minggu malam.

Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 1-5 mm (milimeter) per jam. Sementara hujan intensitas sedang yaitu 5-10 mm per jam.

Pada hari yang sama untuk kecepatan angin 3-5 kilometer per jam, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang mencapai 18 km per jam dengan suhu berada pada kisaran terendah 24 hingga tertinggi 29 derajat Celcius. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

