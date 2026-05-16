Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan dari Siang Hingga Sore di Sebagian Wilayah

Sabtu, 16 Mei 2026 – 07:35 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan dari Siang Hingga Sore di Sebagian Wilayah - JPNN.COM
Ilustrasi - Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas saat hujan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. ANTARA/Ilham Kausar/am.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update prakiraan cuaca hari ini untuk wilayah DKI Jakarta. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan mengguyur sebagian wilayah DKI Jakarta pada siang hingga sore.

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg mengungkapkan bahwa Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal mulai pagi hingga malam.

Jakarta Barat diprakirakan juga akan diselimuti awan tebal.

Baca Juga:

Namun, wilayah ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada sore hari.

BMKG memprakirakan tiga wilayah, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, akan turun hujan pada siang hingga sore hari.

Rata-rata suhu di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sekitar 24-29 derajat Celcius.

Baca Juga:

Adapun rata-rata suhu di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan sekitar 24-30 derajat Celcius.

Untuk rata-rata suhu di Jakarta Utara, diprakirakan sekitar 25-29 derajat Celcius dan Kepulauan Seribu 27-28 derajat Celcius. (antara/jpnn)

Berikut update prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Hujan siang hingga sore di sebagian wilayah.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca Jakarta hari ini  prakiraan cuaca  BMKG  Jakarta  Hujan 
BERITA CUACA JAKARTA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp