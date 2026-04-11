Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 11 April, Sebagian Besar Wilayah Sama

JAKARTA – Berikut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 11 April 2026.

BMKG memprakirakan hari ini hampir sebagian besar wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan pada pagi dan siang.

Pada Sabtu pagi hampir seluruh Jakarta diperkirakan akan hujan ringan, bahkan Jakarta Selatan diprediksi hujan sedang, kecuali Kepulauan Seribu yang akan berawan dengan suhu rata-rata 27 – 31 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 71 – 82 persen. Sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 1,2 – 2,4 km/jam.

Memasuki siang hari Jakarta masih akan hujan ringan. Namun, untuk Kepulauan Seribu akan berawan, untuk suhu rata-rata 28 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 76 – 81 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 3,8 – 11,4 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari Jakarta diperkirakan akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 28 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 80 – 82 persen.

Sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 4,1 – 7,6 km/jam.

Kemudian untuk malam hari Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 79 – 89 persen.

Kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 1,4 – 8,9 km/jam.