JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Cuaca Jakarta Hari Ini, yang Hendak Malam Mingguan Wajib Baca

Sabtu, 17 Januari 2026 – 06:58 WIB
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 17 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 17 Januari 2026.

BMKG memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada Sabtu pagi.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca, wilayah Jakarta Barat diprediksi mengalami hujan ringan pada pagi hari, dengan potensi hujan sedang pada sore hari, kemudian kembali hujan ringan.

Sementara itu, Jakarta Pusat juga diprakirakan diguyur hujan ringan, diselingi kondisi berawan tebal pada sore dan malam hari.

Adapun wilayah Jakarta Selatan, cuaca pada pagi hari diprediksi berawan tebal, kemudian berpotensi hujan sedang dan hujan ringan secara bertahap.

Kondisi serupa terjadi di Jakarta Timur yang diawali cuaca berawan tebal, lalu hujan ringan mendominasi pada waktu berikutnya.

Wilayah Jakarta Utara diprakirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari, kemudian cuaca berangsur berawan tebal.

Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan ringan secara merata sepanjang pagi.

Silakan disimak prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 17 Januari 2026 dari BMKG.

