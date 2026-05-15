Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuaca Jakarta Jumat Hari Ini, Diguyur Hujan dari Siang Hingga Malam

Jumat, 15 Mei 2026 – 10:38 WIB
Cuaca Jakarta Jumat Hari Ini, Diguyur Hujan dari Siang Hingga Malam - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Jumat.

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg menyebutkan Jakarta Barat diguyur hujan ringan pagi hingga sore hari, kemudian berawan tebal pada malam hari.

Lalu untuk Jakarta Pusat berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Baca Juga:

Kemudian Jakarta Selatan berawan pagi ini, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Jakarta Timur berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, diikuti hujan dengan intensitas sedang pada sore hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Utara berawan pada pagi hari, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Baca Juga:

Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan pada pagi hingga siang hari, dan berawan tebal pada malam hari.

Suhu rata-rata wilayah Jakarta hari ini berkisar antara 26-28 derajat Celcius.

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian Jakarta akan diguyur hujan pada Jumat siang hingga malam.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca  cuaca Jakarta  Jakarta Hari Ini  Jakarta Hujan 
BERITA CUACA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp