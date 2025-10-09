Cuaca Jakarta Kamis 9 Oktober: Cerah Berawan di Siang Hari 

jpnn.com - JAKARTA - Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Kamis 9 Oktober 2025.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan pada Kamis (9/10) siang.

Dalam akun resmi BMKG di Instagram, @infobmkg di Jakarta, Kamis, disebutkan wilayah yang mengalami cuaca cerah berawan mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Baca Juga: Frekuensi C Band Transvision Hadirkan Tayangan Stabil di Segala Cuaca

Sementara, pada sore harinya kondisi cuaca cerah berawan diperkirakan terus berlanjut di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pada malam harinya, sebagian besar wilayah Jakarta diselimuti awan tebal mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Seribu diprediksi mengalami cuaca berawan pada Kamis malam.

Pada Kamis pagi, seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi dalam kondisi cuaca cerah berawan, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diperkirakan berawan.

Lalu, untuk suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celsius.