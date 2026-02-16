Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Cuaca, Nasib, dan Kekalahan Telak: Persib Bandung Menyusun Balasan di Kandang

Senin, 16 Februari 2026 – 13:59 WIB
Cuaca, Nasib, dan Kekalahan Telak: Persib Bandung Menyusun Balasan di Kandang - JPNN.COM
Persib Bandung. Foto: persib.

jpnn.com - Persib Bandung terus memaksimalkan persiapan menjelang laga kontra Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Duel penentuan Persib vs Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2/2026).

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa kondisi tim tetap terkendali meski membawa beban kekalahan telak 0-3 dari pertemuan pertama.

Baca Juga:

Menurutnya, situasi tersebut tidak mengganggu kesiapan pemain untuk menatap laga di Bandung.

"Kondisi para pemain, secara fisik tidak apa-apa, secara mental tidak apa-apa," tegas juru racik asal Kroasia itu.

Hodak menilai kekalahan merupakan bagian dari dinamika sepak bola.

Baca Juga:

Dia menekankan bahwa hal terpenting saat ini ialah bagaimana tim merespons hasil buruk tersebut dengan cara yang tepat di pertandingan berikutnya.

"Terkadang Anda harus kalah. Itu perlu terjadi dalam permainan yang buruk."

Persib Bandung berada di bawah tekanan seusai kalah telak. Namun, pernyataan Bojan Hodak jelang leg kedua ACL 2 justru memunculkan harapan baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Ratchaburi FC  AFC Champions League Two 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp