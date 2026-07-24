Cuaca Tak Menentu Bikin Mobil Kusam? Begini Cara Merawatnya Agar Tetap Kinclong

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik kendaraan.

Sebab, pergantian cuaca antara terik matahari dan hujan bisa mempercepat memudarnya warna cat mobil jika tidak dirawat dengan baik.

Oleh karena itu, perawatan rutin menjadi kunci agar tampilan mobil tetap kinclong dan terlindungi.

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Mitsubishi dalam laman resminya, Jumat, memberikan beberapa kiat penting bagi pemilik agar kendaraannya tetap kincol di tengah cuaca yang tak menentu.

Salah satu langkah paling sederhana adalah segera mencuci mobil setelah terkena hujan.

Air hujan yang bercampur debu, lumpur, minyak, dan berbagai partikel di jalan dapat meninggalkan noda pada permukaan cat apabila dibiarkan terlalu lama.

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Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu munculnya jamur pada cat maupun kaca, sehingga tampilan kendaraan menjadi kusam dan sulit dibersihkan.

Saat mencuci mobil, seluruh bagian bodi, termasuk lengkungan roda dan kaca, sebaiknya dibersihkan menggunakan spons atau kain berbahan lembut.