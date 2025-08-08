'CUAP bareng Prudential' Solusi Praktis di Era Digital untuk Edukasi-Kemandirian Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 8 menit per hari di media sosial. Fakta ini menunjukkan besarnya potensi platform tersebut untuk dimanfaatkan secara lebih produktif, termasuk untuk menambah pemasukan.

Salah satu cara yang populer saat ini adalah melalui pemasaran afiliasi atau affiliate marketing, yang memungkinkan pengguna media sosial meraih penghasilan tambahan dengan mudah dan fleksibel.

Bahkan, survei Populix 2024 mencatat bahwa 67% responden menganggap program afiliasi sebagai cara menarik untuk menambah pendapatan.

Melihat potensi ini, Prudential Indonesia meluncurkan CUAP Bareng Prudential, sebuah program afiliasi digital yang tidak hanya menawarkan peluang finansial, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran akan pentingnya proteksi kesehatan.

Dengan semangat kampanye #SegampangItu, CUAP bareng Prudential menawarkan solusi praktis yang relevan di era digital.

Program ini menggunakan ekosistem digital dengan pendekatan sederhana dan menyenangkan untuk memungkinkan siapa saja bergabung sebagai Cuapers (sebutan untuk peserta CUAP), mulai dari gen-Z, fresh graduate, ibu rumah tangga, kreator konten, hingga pekerja kantoran.

Peserta dapat menghasilkan pendapatan tambahan sekaligus memanfaatkan media sosial secara bijak dengan membagikan konten edukatif tentang asuransi dan literasi keuangan di media sosial.

CUAP bareng Prudential merupakan langkah strategis untuk mengatasi rendahnya tingkat literasi keuangan dan penetrasi asuransi di Indonesia.