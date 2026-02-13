CubMu Perbarui Platform Streaming, Akses Tontonan Kini Lebih Praktis

jpnn.com, JAKARTA - Platform streaming CubMu resmi meluncurkan versi terbaru dengan tagline “Streaming Andalan Kamu” pada Jumat (13/2).

Perubahan ini dirancang untuk meningkatkan kemudahan dan kepraktisan pengalaman menonton pengguna.

Melalui versi terbaru, pengguna kini dapat mengakses berbagai konten mulai dari drama Korea, film Asia, horor, hingga berita internasional dalam satu aplikasi tanpa perlu berpindah platform.

Beragam tayangan populer lintas genre dihadirkan untuk menjangkau kebutuhan penonton yang makin beragam.

Pecinta drama Korea dapat menikmati tayangan dari tvN dan tvN Movies, sementara penggemar film Asia disuguhkan konten dari Celestial Movies.

Adapun penikmat horor dapat mengakses channel Thrill, serta pilihan berita global seperti NHK dan CNBC Asia bagi pengguna yang ingin tetap mengikuti perkembangan informasi dunia.

Direksi Marketing & Sales Transvision, Brando Tengdom, mengatakan pembaruan ini berangkat dari perubahan kebiasaan menonton masyarakat yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan akses.

“Generasi sekarang ingin semua tontonan tersedia dalam satu tempat tanpa harus berpindah aplikasi. Versi terbaru CubMu kami rancang agar pengguna dapat menemukan tontonan favorit dengan lebih cepat dan praktis,” ujarnya.