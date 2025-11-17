Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cucun DPR Klarifikasi Ucapannya yang Heboh di Medsos Terkait Ahli Gizi, Simak

Senin, 17 November 2025 – 20:03 WIB
Cucun DPR Klarifikasi Ucapannya yang Heboh di Medsos Terkait Ahli Gizi, Simak
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (tengah) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengklarifikasi pernyataannya yang heboh di media sosial berkaitan keterlibatan ahli gizi dalam program MBG.

Adapun, pernyataan heboh Cucun itu terjadi saat Rapat Konsolidasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung pada Minggu (16/11) kemarin.

Legislator fraksi PKB itu melontarkan gagasan yang belakangan dianggap netizen meremehkan profesi ahli gizi.

Cucun menyoroti kekurangan ahli gizi untuk dapur SPPG yang sebenarnya dibutuhkan dalam program MBG.

Namun, seorang ahli gizi dalam forum malah mengusulkan penghapusan diksi "ahli gizi" menjadi "tenaga yang menangani operasional".

Terutama, ketika pemerintah ingin melibatkan orang yang tak memiliki keahlian untuk mengurusi gizi dalam menu hasil dapur SPPG.

Cucun mengatakan usul ahli gizi yang mau mengubah diksi "tenaga yang menangani operasional" sebenarnya merugikan mereka.

Dia dalam forum hanya ingin menegaskan bahwa usul itu berbahaya bagi para ahli gizi untuk dilibatkan di program MBG.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku tidak sedikit pun ingin merendahkan martabat para ahli gizi.

TAGS   ahli gizi  BGN  MBG  Cucun Ahmad Syamsurijal 
