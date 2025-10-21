Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Cukai MBDK Terus Tertunda: Jeda Merapikan Desain atau Pertanda Ragu Berkepanjangan?

Selasa, 21 Oktober 2025 – 12:44 WIB
Cukai MBDK Terus Tertunda: Jeda Merapikan Desain atau Pertanda Ragu Berkepanjangan? - JPNN.COM
Perihal cukai MBDK yang belum terlaksana. Ilustrasi Foto: Humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti rencana kebijakan Menteri Keuangan terkait cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kebijakan cukai MBDK tersebut rencananya akan diberlakukan pada tahun depan.

Namun, Nur Hidayat secara khusus menyoroti rencana cukai MBDK yang telah menjadi pembahasan setiap tahun, tetapi tak kunjung diberlakukan.

Baca Juga:

Kondisi penundaan yang berulang menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik.

"Publik pun bertanya-tanya: apakah ini sekadar jeda yang perlu untuk merapikan desain, atau pertanda ragu yang berkepanjangan?" ujar Nur Hidayat dalam keterangannya, dikutip Senin (20/10).

Nur Hidayat mengakui bahwa MBDK memiliki andil besar dalam ekonomi Indonesia.

Baca Juga:

Kontribusi itu mencakup penciptaan lapangan kerja, menjaga belanja rumah tangga, hingga melindungi usaha kecil.

Namun, di sisi lain, dia juga menyoroti dampak negatif dari konsumsi gula berlebih.

Cukai MBDK terus tertunda, ekonom menyoroti faktor di balik pemerintah menunda kebijakan tersebut selama bertahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cukai minuman berpemanis dalam kemasan  Cukai MBDK  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  kebijakan cukai MBDK  Menkeu Purbaya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp