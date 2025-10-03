Cukai Tembakau Tidak Naik, Asosiasi Apresiasi Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, telah memutuskan untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 mendatang.

Keputusan disampaikan Purbaya setelah melalui diskusi bersama Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada hari Jumat lalu (26/9).

"Saya sudah ketemu industri rokok GAPPRI antara lain dari Djarum, Gudang Garam dan Wismilak, kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuma kelihatannya harus dipilah-pilah kembali masukannya karena cukup rumit. Saya minta mereka tulis masukannya kembali dan didiskusikan antar mereka supaya masukanya tidak menguntungkan satu dan merugikan yang lain." tutur Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Baca Juga: Bangun Bangsa Kembangkan Wisata Tembakau Temanggung lewat Empower Academy

Pada kesempatan tersebut, Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai IHT disela candaan akan menurunkan tarif cukai apabila diminta industri.

“Apakah saya perlu merubah tarif cukai tahun 2026? Mereka bilang, asal tidak dirubah sudah cukup. Sudah, tidak saya ubah. Tadinya saya pikir mau turunin.” ujar Purbaya.

KeputusanMenkeu ini menuai respons positif dari para pelaku industri. Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, mengatakan pentingnya kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi dibutuhkan untuk menjaga industri hasil tembakau (IHT) tetap bertahan.

Baca Juga: Bea Cukai dan Pemkab Sumenep Teken Piagam NPPBKC Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

“Kalau ekonomi macet, pajak naik, cukai naik, otomatis (ekonomi) kan tambah macet. Cukai kalau dinaikkan, pendapatan turun. Namun kalau diturunkan, pendapatan naik. Jadi dari segi fiskal, otomatis salah kebijakan selama ini,” ujar Heri saat dihubungi, Kamis (2/10).

Menurut Heri, kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak menaikkan CHT merupakan langkah yang tepat di tengah tingginya peredaran rokok ilegal.