Cukup dengan 10 Pemain, Malut United Hantam Persis Solo 5-2

Sabtu, 02 Mei 2026 – 22:47 WIB

jpnn.com - SEMARANG – Malut United kembali menembus 4 Besar klasemen Super League setelah mengalahkan Persis Solo pada pekan ke-31 di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (2/5).

Pada laga yang sempat tertunda lebih dari satu jam dari jadwal kick off itu, Malut United menang 5-2.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, tertinggal lebih dahulu.

Setelah kedudukan 1-1, Malut United harus bermain dengan sepuluh pemain gara-gara Gustavo Franca mendapat kartu merah pada menit ke-31.

Namun, Malut mengamuk, menutup babak pertama dengan 3-1 dan mengakhiri laga dengan 5-2.

Hasil yang membuat Malut United kembali menggusur Persebaya Surabaya yang beberapa jam sebelumnya sempat menduduki anak tangga ke-4 berkat kemenangan dari PSBS Biak.