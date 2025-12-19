Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Cukup Menabung di bank bjb, Bisa Dapat Tiket Coast to Coast Night Trail Ultra

Jumat, 19 Desember 2025 – 13:20 WIB
Cukup Menabung di bank bjb, Bisa Dapat Tiket Coast to Coast Night Trail Ultra - JPNN.COM
bank bjb hadirkan promo Coast to Coast Night Trail Ultra, dukung gaya hidup aktif dan cerdas finansial. Foto: bjb

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb kembali menghadirkan penawaran istimewa bagi masyarakat yang ingin menikmati gaya hidup lebih aktif sekaligus cerdas mengelola keuangan melalui program promo Coast to Coast Night Trail Ultra.

Promo ini juga bagian dukungan bank bjb terhadap komunitas lari trail yang terus berkembang di Indonesia.

Sebagai informasi, lari trail saat ini menjadi salah satu olahraga yang makin diminati karena menawarkan tantangan fisik sekaligus pengalaman menyatu dengan alam.

Baca Juga:

Nah, Coast to Coast Night Trail Ultra selama ini juga dikenal sebagai kompetisi lari lintas alam yang memadukan tantangan fisik dengan keindahan alam pantai selatan Yogyakarta.

Rute yang dilalui menghadirkan pengalaman unik, mulai dari pasir pantai, gumuk pasir, perbukitan, hingga lintasan malam yang menantang dan berkarakter. 

Adapun ajang Coast to Coast Night Trail Ultra sendiri akan diselenggarakan pada Sabtu hingga Minggu, 14–15 Februari 2026, berlokasi di Pantai Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Juga:

Event ini menyediakan beberapa kategori lomba yang dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan target peserta, yaitu 7K, 15K, 30K, 50K, 80K dan 100K.

Melihat tren positif tersebut, bank bjb mengambil peran aktif dengan menghadirkan promo tiket lari Coast to Coast Night Trail Ultra melalui produk dan layanan bank bjb.

bank bjb hadirkan promo Coast to Coast Night Trail Ultra, dukung gaya hidup aktif dan cerdas finansial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bank BJB  Coast to Coast Night Trail Ultra  fun run  menabung 
BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp