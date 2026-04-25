JPNN.com - Olahraga - All Sport

Cukup Menabung di bank bjb, Bisa Ikut Keseruan BOGORUN 2026

Sabtu, 25 April 2026 – 11:16 WIB
bank bjb gelar BOGORUN 2026 di Bogor, hadirkan ajang lari sekaligus promo menarik. Foto: bjb

jpnn.com, BOGOR - bank bjb kembali menghadirkan keseruan ajang lari yang dirancang untuk memperkuat gaya hidup sehat sekaligus menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat.

Kali ini, event tersebut akan digelar di Kota Bogor, kota yang dikenal dengan suasana sejuk dan menyegarkan.

Bogor selama ini identik “kota hujan” dengan udara yang relatif lebih dingin, lokasi yang ideal untuk aktivitas luar ruang, termasuk olahraga lari yang membutuhkan kenyamanan suhu dan kualitas udara.

Baca Juga:

Nah, melalui penyelenggaraan BOGORUN 2026, bank bjb menghadirkan pengalaman berlari  yang menyenangkan. Event BOGORUN 2026 dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, 10 Mei 2026 berlokasi di Taman Budaya Sentul City, Kabupaten Bogor.

BOGORUN 2026 akan menghadirkan beberapa kategori lomba meliputi 5K, 10K, dan Half Marathon (HM).

bank bjb menawarkan kemudahan bagi masyarakat mengikuti BOGORUN 2026, cukup mengikuti program promo yang telah disediakan.

Baca Juga:

Program promo BOGORUN 2026 merupakan program pemberian tiket lari dan jersey resmi kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengikuti ketentuan yang berlaku. Program ini terbuka baik untuk nasabah baru maupun nasabah existing.

Melalui program ini, tersedia berbagai kategori lomba lari yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Selain tiket lari, peserta juga akan mendapatkan jersey resmi BOGORUN 2026. Periode program berlangsung mulai 15 April hingga 8 Mei 2026.

BERITA BANK BJB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
