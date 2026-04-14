Cukup Menabung, Nasabah bank bjb Bisa Ikut Suroboyo 10K 2026

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus menghadirkan inovasi layanan perbankan yang terintegrasi dengan gaya hidup sehat. Paling anyar, melalui program promo Suroboyo 10K yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengikuti event lomba lari bergengsi tersebut, dengan skema menabung atau penempatan dana.

Suroboyo 10K sendiri merupakan bagian dari rangkaian The Ultimate 10K Series 2026 yang menghadirkan empat kota besar sebagai lokasi penyelenggaraan.

Sebagai seri kedua, Suroboyo 10K akan digelar pada 7 Juni 2026 di kawasan Balai Kota Surabaya, yang dikenal sebagai salah satu titik ikonik kota. Event tersebut menghadirkan atmosfer lari yang seru dan penuh semangat bersama ribuan pelari dari berbagai daerah.

bank bjb memberikan kesempatan bagi nasabah baru maupun nasabah existing untuk memperoleh tiket lari dengan mengikuti skema penempatan dana tertentu.

Adapun program berlangsung mulai 3 April hingga 23 April 2026 atau selama kuota masih tersedia, dengan total kuota sebanyak 250 tiket lari.

Cara ikut program juga sangat mudah dan tersedia beberapa pilihan. Misal, melalui produk bjb Tandamata Rencana, nasabah dapat memperoleh tiket lari dengan target dana, setoran awal, serta setoran bulanan selama jangka waktu periode yang telah ditentukan.

Selain itu, tersedia juga skema bjb Tandamata dan bjb Prioritas dengan mekanisme hold dana sebesar dengan jangka waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan tiket lari.

Program ini memberikan fleksibilitas pilihan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Nasabah yang telah memenuhi ketentuan akan memperoleh kode voucher yang dapat digunakan untuk melakukan registrasi pada website resmi Suroboyo 10K.