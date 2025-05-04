Cukur Medan Falcons, Jakarta LavAni Pastikan Tiket Final Four Proliga 2026

jpnn.com, GRESIK - Tim voli putra Jakarta LavAni Livin’ Transmedia memastikan diri ke final four Proliga 2026 seusai mengalahkan Medan Falcons Tirta Bhagasasi.

Berlaga di GOR Tri Dharma, Gresik, Sabtu (31/1), skuad asuhan David Lee itu menang dengan skor 3-0 (25-16, 25-22, 25-19).

Bintang kemenangan LavAni pada laga itu yakni Boy Arnes Arabi seusai finis dengan raihan 13 angka.

Pemain LavAni lainnya yang mencetak double digit yakni Nato Dickinson dengan tambahan 11 angka.

Adapun Hendra Setiawan dan Taylor Sandler masing-masing menambahkan dengan 10 poin.

Asisten pelatih Jakarta LavAni, Erwin Rusni mengapresiasi permainan anak asuhannya.

Dengan bermain lebih sabar akhirnya tim milik Susilo Bambang Yudhoyono itu mengemas kemenangan kelima secara beruntun.

“Alhamdulillah hari ini kami masih diberi kemenangan dan ini menjadi modal penting untuk menghadapi final four,” kata mantan setter Jakarta P2B Sananta itu.