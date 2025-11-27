Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Culture Comes Alive Sukses Mendongkrak Kunjungan Wisatawan ke Pantjoran PIK

Kamis, 27 November 2025 – 14:00 WIB
Culture Comes Alive Sukses Mendongkrak Kunjungan Wisatawan ke Pantjoran PIK - JPNN.COM
Kawasan Pecinan di PIK, Jakarta Utara. Foto: Agung Sedayu

jpnn.com - JAKARTA - Culture Comes Alive sukses digelar pada 21-23 November 2025 di Pantjoran Pantai Indah Kapuk (PIK).

Gelaran Culture Comes Alive itu mampu memberikan peningkatan signifikan pada aktivitas usaha di kawasan Pantjoran PIK.

Selain itu juga meningkatkan kunjungan wisatawan ke PIK

Baca Juga:

Perpaduan tenant baru, atraksi budaya, dan program komunitas, menjadi pendorong utama naiknya trafik pengunjung selama akhir pekan tersebut.

Tenant kuliner dan ritel yang diperkenalkan pada periode acara mencatat pertumbuhan transaksi, terutama pada jam-jam krusial menjelang malam. 

Aktivitas seperti barongsai, manyao live music, dan demonstrasi wingchun memberi kontribusi pada peningkatan dwell time pengunjung.

Baca Juga:

Pengunjung dari luar kota ikut menyumbang ramainya acara tersebut.

"Saya datang dari Bandung khusus akhir pekan. Kegiatan budayanya menarik dan tenant barunya cukup variatif,” kata Randi (29) yang juga seorang pekerja swasta. 

Culture Comes Alive yang sukses digelar berhasil mendongkrak kunjungan wisatawan ke Pantjoran PIK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK  pantjoran PIK  Agung Sedayu  Culture Comes Alive  PIK2 
BERITA PIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp