Cuma di BritAma FSTVL, Buka Rekening Bisa Dapat Mobil Mewah

jpnn.com, JAKARTA - PT BRI (Persero) memberi kesempatan kepada calon dan nasabah existing untuk mendapatkan hadiah mewah dengan menggelar program BritAma FSTVL. Promo BRI itu akan ditutup pada 31 Januari 2021. Hadiah yang disediakan dijamin membuat tergiur.

Salah satunya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T. Ada juga Toyota Rush 1.5 G dan A/T Toyota New Calya 1.2 G A/T.

Selain itu, BRI juga menyediakan hadiah berupa Honda Scoopy Sporty dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic.

Secara total hadiah yang disediakan berjumlah 496. Pengundian pemenang akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan pada November 2020, sedangkan periode kedua akan diundi pada Februari 2021.

Masyarakat yang belum menjadi nasabah BRI diperkenankan membuka rekening untuk mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah mewah.

Saat ini BRI sudah menyediakan layanan pembukaan rekening tabungan BritAma melalui BRI Digital Saving. Calon nasabah tidak perlu pergi ke kantor cabang BRI untuk membuka rekening. Semua proses bisa diakses melalui laman bukarekening.bri.co.id.

Laman itu bisa diakses melalui ponsel, PC, laptop, maupun tablet. Prosesnya pun sangat mudah.

Calon nasabah hanya perlu mengisi data diri yang tertera di kolom dan tinggal mengikuti berbagai langkah yang sudah tertera.